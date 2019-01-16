Güncelleme - Samsun'da Kayıp Üniversite Öğrencisi Aranıyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yapan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev'dan haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Hojayev (20), 2 gün önce Vezirköprü ilçesine giderek Şahinkaya Kanyonu'nda kamp yapmak için çadır kurdu.

Yakınları, üniversiteli gence ulaşamayınca kanyonda tekne sahibi olan Muhittin Çataloğlu'na ulaştı.

Hojayev'in kamp yaptığı alana giden Çataloğlu, burada gencin çadırını, çantasını ve montunu buldu ancak kendisine ulaşamadı.

Çataloğlu, bunun üzerine jandarmaya haber verdi. İhbarı değerlendiren ilçe jandarma ekipleri, yaptıkları aramada Hojayev'i bulamadı.

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Şubesi ile jandarma ekipleri, üniversiteli gencin bulunması için arama çalışması başlattı.

Canlı ve ceset arama köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalar sırasında kayalık bölgede drone ile yapılan incelemede, ceset olduğu düşünülen bir cisim fark edildi.

Bölgeye yaya olarak ulaşılamadığı için Sahil Güvenlik Komutanlığından helikopter desteği istendi. Ancak kanyondaki yoğun sis ve havanın kararması nedeniyle bölgeye helikopter sevk edilemedi.

Bunun üzerine çalışmalara, yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA