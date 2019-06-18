GÜNCELLEME - Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kyodo haber ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Yamagata açıklarında 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise yerin 12 kilometre altında kaydedilen depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıkladı.
Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı.
Kabine Başsekreteri Yoşihide Suga, yaptığı açıklamada, depremde ciddi yaralanmaların bildirilmediğini ifade ederek, önemli bir hasarın da olmadığını söyledi.
Niigata ve Yamagata'da 10 bin evde elektrik kesintisi yaşandığı belirtilirken, bazı hızlı tren servislerinde aksamalar oldu.
Kaynak: AA
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