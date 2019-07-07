GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını

GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını

İzmir'de çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerce havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.

GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını

İzmir'de çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerce havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor.
Alınan bilgiye göre, Seferihisar ilçesi Kavakdere Barajı'nın üst kısımında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Zeytinlik ve makilik alanın etkilendiği yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 helikopter, 35 arazöz ile 5 dozerle müdahale ediliyor.
Yangının rüzgar nedeniyle henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Kaynak: AA
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