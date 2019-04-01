Güncelleme - Gaziantep'te Sele Kapılan Araçtaki 2 Kişinin Kaybolması

Gaziantep'in Araban ilçesinde sele kapılan araçtaki 2 kişinin kaybolmasıyla ilgili arama çalışmalarına devam edildi.

İlçede yaşayan Mehmet Hanifi Keser (33) ve Zahir Gözüaçık'ın (25) dün gece saatlerinde 02 AL 564 plakalı otomobille Yukarı Karabayır köyüne gittikleri sırada köy ile ilçe merkezi arasındaki geçici köprünün yıkılması sonucu sel sularına kapılarak kaybolmalarının ardından başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, Çat Deresi'nde olay yerine yaklaşık 4 kilometrelik uzaklıktaki alanda bulunan araçtaki inceleme çalışmalarına devam etti.

Öte yandan Keser ve Gözüaçık'ın bulunması için AFAD, UMKE ve güvenlik güçleriyle arama çalışmaları drone desteğiyle sürüyor.

Olay yerine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kardeşler köyü yakınlarında çalışmalarına devam eden ekipler, dere yatağında erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemede cesedin Zahir Gözüaçık'e ait olduğu tespit edildi.

Gözüaçık'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA