Güncelleme - Ardahan'da Cezaevi Görevlileri Arasında Kavga: 1 Ölü

Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışan bir şoför, görevli uzman çavuşu bıçakla öldürdü.

Merkez Halil Efendi Mahallesi'ndeki Ardahan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli şoför Fatih D. ile Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Açık görüş ziyaret kabul yerinde yaşanan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kuşdili'yi bıçaklayan Fatih D. sonra da kendisini ağır şekilde yaraladı.



Çevredekiler tarafından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Çetin Kuşdili, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi süren Fatih D. ise ilk müdahalenin ardından Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Kuşdili'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.



Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kuşdili için törenler düzenlendi

Öldürülen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili için Ardahan Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Törene, nişanlısı Melek Cansu Tavşan'ın yanı sıra Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, 25'inci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin ile askerler ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan tarafından dua edilmesinin ardından cenaze, memleketi Manisa'ya gönderilmek üzere Kars Harakani Havalimanı'na gönderildi.

Havalimanında yapılan askeri törende ise Kuşdili'nin nişanlısı Melek Cansu Tavşan ile Kars Valisi Türker Öksüz, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile polis ve askeri erken hazır bulundu.

Törenin ardından Kuşdili'nin naaşı, askeri uçakla memleketi Manisa'ya gönderildi.

Kaynak: AA