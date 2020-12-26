GÜNCELEME - Samsun'da villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı
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GÜNCELEME - Samsun'da villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı

26.12.2020 15:01 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:04
GÜNCELEME - Samsun'da villada kumar oynayan 47 kişi yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde 3 katlı villada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 47 kişi yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 3 katlı villada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 47 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelyalı Mahallesi 3022. Sokak'taki villadan gürültüler geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Villaya düzenlenen operasyonda kumar oynadıkları, görevli memura mukavemette bulundukları ve Kovid-19 salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle haklarında işlem başlatılan 47 kişi emniyete götürüldü.

İkamette arama yapan ekipler, oyun kartları, tabanca ve bir miktar para ele geçirdi.

46 kişiye Kovid-19 kurallarına uymamaktan 92 bin lira, aynı kişilere kumar oynamaktan kişi başı 1250 lira olmak üzere 57 bin 500'er lira idari para cezası uygulandı. Ev sahibi hakkında da kumar için yer temin ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı.

Zanlıların 37'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 10'u ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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