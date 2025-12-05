Haberler

İsviçre'de Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi

İsviçre'de Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
İsviçre'nin Zürih kentinde Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliğinde ziyaretçilere Türk kahvesi, lokumu ve kültürel bilgiler ikram edildi. Etkinlikle Türkiye ve İsviçre arasındaki dostluk ilişkileri pekiştirildi.

İsviçre'nin Zürih kentinde Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla program organize edildi.

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu tarafından Zürih'in en merkezi noktalarından biri olan Paradeplatz Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Zürih sakinlerine, Türk kahvesi, lokumu ve çeşitli lezzetler ikram edildi.

Ziyaretçilere Türk kahvesinin hazırlanışına, kültürel önemine ve tarihsel arka planına ilişkin bilgi verilen etkinlikte, Türkiye'nin zengin kültürel mirası ve kahve geleneğinin uluslararası değerinin vurgulandığı broşürler dağıtıldı.

Türkiye ile İsviçre arasında imzalanan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılının kutlandığı sene gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye'nin kültürel mirasının İsviçre kamuoyuyla buluşturulmasının yanı sıra iki ülke halkı arasında dostluk ve karşılıklı anlayışın pekişmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Türk kahvesi, 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
