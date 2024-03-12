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Zuiderdam Kruvaziyer Gemisi Tianjin Limanına Demir Attı

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Holland America Line şirketine ait Zuiderdam kruvaziyer gemisi, Çin'in kuzeyindeki Tianjin limanına demir attı. Gemide bulunan turistlerin çeşitli görüntüleri havadan çekildi. Gemideki turistler, özel bir tur rehberi eşliğinde şehri gezecek ve Çin Seddi gibi tarihi yerleri ziyaret edecek. Zuiderdam, dünya turuna devam etmek için Hong Kong'a doğru yola çıktı.

ÇEKİM TARİHİ: 11 Mart 2024

1. Zuiderdam kruvaziyer gemisinin havadan çekilen çeşitli görüntüleri

2. Tianjin'e gelen yolcuların çeşitli görüntüleri

Holland America Line şirketinin işlettiği Zuiderdam kruvaziyer gemisi, Pazartesi günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin limanına demir attı.

Çin'in kuzeyindeki en büyük kruvaziyer ana limanı olan Tianjin Uluslararası Kruvaziyer Ana Limanı'na demirleyen gemide 30'un üzerinde ülke ve bölgeden gelen 1.100'ü aşkın turist bulunuyor.

Lüks yolcu gemisi, Tianjin'i ilk kez ziyaret ediyor.

"Özel bir tur rehberi bizi bekliyor. Dört saat boyunca şehri ve rehberimizin bizi götüreceği yerleri gezeceğiz."

" Çin Seddi'ne ve Beijing'deki tarihi yerlere gideceğiz."

82.000 brüt tonluk Zuiderdam, 285 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip.

Dünya turuna devam eden kruvaziyer gemisi, Salı günü Hong Kong'a doğru yola çıktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Seddi Hong Kong turist Dünya Denizcilik Turizm Güncel Haberler

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