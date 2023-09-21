Zuhal Olcay, hayranlarıyla Kemerburgaz Kent Ormanı'nda buluştu

Şarkıcı Zuhal Olcay, Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki YBY Woods'ta hayranlarıyla buluştu.

Türk müziğinin önemli caz vokallerinden olan sanatçı, "Zuhal Olcay ile Ormanda Jazz" adlı etkinlikte sevilen şarkılarını yorumladı.

Müzikseverlerin şarkılarına eşlik ettiği Zuhal Olcay, aralarında "Adım Kadın", Eksik Bir Şey", "Güller ve Dudaklar" ile "Yine Aşk Var"ın da olduğu şarkılarını seslendirdi.???????