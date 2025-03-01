Zorlu Holding'den 'Ramazan ayı mesajı' açıklaması: Üzgünüz

Vestel CEO'su Ergün Güler'in şirket çalışanlarına gönderdiği Ramazan ayı mesajı, şirket içinde infiale neden oldu. Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'e gönderdiği mailde, "Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Lütfen bunun tekrarı olmasın." sözleriyle tepki gösterdi.

İSTİFA EDEN CEO GÖZALTINDA

Kamuoyuna yansıyan olayın ardından Köksal'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Köksal istifa ederken, savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

ZORLU HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA VAR

Konuya ilişkin Zorlu Holding'den de açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz.

"ÜZGÜNÜZ"

Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın 1 Mart 2025 itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz. Zorlu Holding'in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur. Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir. Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz."