Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı! İstifa mesajı çok ilginç

Zorlu Holding CEO'su gözaltında! İstifa mesajı çok ilginç
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı
Dilan Polat gözyaşları içinde isyan etti: Hayatıma son vereceğim, yaşayacak gücüm kalmadı

"Hayatıma son vereceğim, artık gücüm kalmadı"
Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular

Zorlu Holding'den "Ramazan ayı mesajı" açıklaması: Üzgünüz

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zorlu Holding, CEO Cem Köksal'ın istifa edip gözaltına alınmasıyla sonuçlanan "Ramazan ayı mesajı" tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olarak, yaşananlardan dolayı üzgünüz." denildi.

Vestel CEO'su Ergün Güler'in şirket çalışanlarına gönderdiği Ramazan ayı mesajı, şirket içinde infiale neden oldu. Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, Güler'e gönderdiği mailde, "Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Lütfen bunun tekrarı olmasın." sözleriyle tepki gösterdi.

İSTİFA EDEN CEO GÖZALTINDA

Kamuoyuna yansıyan olayın ardından Köksal'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Köksal istifa ederken, savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

ZORLU HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA VAR

Konuya ilişkin Zorlu Holding'den de açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal ve Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor, kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve Grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz.

"ÜZGÜNÜZ"

Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın 1 Mart 2025 itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz. Zorlu Holding'in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur. Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir. Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz."

Zorlu Holding'den 'Ramazan ayı mesajı' açıklaması: Üzgünüz

Zorlu Holding'den
Kaynak: Haberler.com / Güncel
img

Kavgadan hemen sonra aramış! Zelenskiy'i NATO da sattı
img

Zelenskiy'e fırçası Trump'a pahalıya patladı! Tüm satışları durdurdular
img

Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden
500

Yorumlar (10)

Haber Yorumlarız7p6m8qmbq:

saygı ve ahlaki değerlerimiz tükeniyor. inanmayabilirsin,savaşmak zorunda değilsin. herkesin inancına saygı duymak lazım. Türk toplumu dinden uzaklaştıkça düşman olmaya başladı.

Yorum Beğen133
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıATİLLA SÖNMEZ:

Onu son 23 senede ülkeyi yönetenlere söyle

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Cem Abi seni çok seviyorum

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme108
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

dikkat et başkalarıda seni sevmesin

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAlper Cesmeci:

zorlu holding cevir kazi yanmasin

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfxqmpk6y8b:

cem bey son derece düzgün insan kumpasa gelmiştir

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme94
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre emre:

Ülkemizin Milli ve Manevi Değerleriyle bütünleşen diye açıklama yapıyorsunuz, CEO'nuz kendi ağzıyla, bizim bayram harici böyle bir tebrik kutlama prosedürümüz yok diyor....

Yorum Beğen79
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyavuz selim:

hahahah hisseler dip yapmadan (yaklaşık 4.500.000) milyon tl lik hissemi elden hemen çıkardım size hayırlı işler (yatırım tavsiyesi değildir)

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

zorlu holding olaya anında müdahale etse olaylar bu noktaya gelmezdi sıradan biri olarak bundan benim haberim olduysa onların haberinin olmaması imkansız bundan çıkarılacak ders ipin ucunu kaçırmamak için bir yeri yönetenlerinde bu bazen bir şirket bazen bir ülke olur kontrol edilip denetlenmesi lüzumunda müdahale edilmesi gerektiğidir bir kişinin ipiyle kuyuya inenler kuyudan çıkmak için o kişinin insafına keyfine kalır o yüzden kuyunun dibinde çıkmak için debelenir siz siz olun bunu yapmayın

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKalazaR AstrangeR:

z..lu rengini belli etti Evimde ne kadar v.stel ürünü varsa hepsini kelepir fiyatına satıyorum bir daha kesinlikle bu markanın ürününü almıyorum. bundan sonra göreceğiz bakalım...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti

Kara Kartal seriye bağladı
Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı
Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden

Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Dünya devlerinden alkışlık hareketler! Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur

Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.