Zorlu Çocuk Tiyatrosunun "Vay! Dedi Baykuş" oyunu 21 Aralık'ta sahnelenecek

Güncelleme:
İngiltere'nin Little Angel Theatre'dan uyarlanan 'Vay! Dedi Baykuş' adlı çocuk tiyatrosu eseri, 0-5 yaş arası minik izleyicilerle buluşacak. Oyun, ünlü oyuncu Özge Özder'in anlatımı ve oyunculuğuyla sahneleniyor. Prömiyer 21 Aralık'ta.

İngiltere'nin dünyaca ünlü çocuk tiyatrosu Little Angel Theatre'da sahnelenen "Wow! Said The Owl" adlı eser, "Vay! Dedi Baykuş" ismiyle minik seyircilerle buluşacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezinden (PSM) yapılan açıklamaya göre, dünyada ilk kez Zorlu Çocuk Tiyatrosu uyarlamasıyla başka bir dilde beğeniye sunulacak oyun, ünlü oyuncu Özge Özder'in anlatımı ve oyunculuğuyla sahneye konulacak.

Mehmet Zorlu Vakfı bünyesinde bugüne kadar 15 farklı oyunla 1 milyondan fazla çocuğa ulaşan ve deprem bölgesine düzenlediği turnelerle de miniklere moral veren Zorlu Çocuk Tiyatrosunun yeni sezondaki ikinci oyunu "Vay! Dedi Baykuş", 0-5 yaş aralığındaki izleyicileri Zorlu PSM'de renkli bir kukla dünyasına davet ediyor.

Okul öncesi çocuklar için yazılmış bir kitaptan uyarlanan ve gündüz uyanık kalan meraklı küçük bir baykuşun keşif dolu hikayesini anlatan oyunun prömiyeri, 21 Aralık'ta yapılacak.

Uyarlamasını Tim Hopgood, yönetmenliğini ise Joy Haynes'in üstlendiği oyunda, dekor ve kostüm tasarımlarını Fiammetta Horvat gerçekleştirdi.

Oyunda Keith Frederick kuklalara, Dominic Sales de müziklere imza attı.

Prömiyerin ardından sezon boyunca Zorlu PSM'de minik izleyicilerle buluşacak oyunun biletlerine "www.passo.com.tr" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
