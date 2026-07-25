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Zonguldaklı gemici toprağa verildi

Zonguldaklı gemici toprağa verildi
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RUSYA’da limanda İHA saldırısında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çarkçıbaşı Kadir Kamilçelebi (56), memleketi Zonguldak’ta toprağa verildi.

RUSYA'da limanda İHA saldırısında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çarkçıbaşı Kadir Kamilçelebi (56), memleketi Zonguldak'ta toprağa verildi.

Rusya'nın Taganrog Limanı'nda 10 Temmuz günü düzenlenen İHA saldırısında Türk bayraklı 'Sabahat Telli' isimli gemide çarkçıbaşı olarak görev yapan Kadir Kamilçelebi de yaralandı. Rusya'da hastaneye kaldırılan Kamilçelebi 18 Temmuz'da hayatını kaybetti. Rusya'daki prosedürlerin tamamlanmasının ardından Kamilçelebi'nin cenazesi, memleketi Zonguldak'a getirildi.

Bugün Kadir Kamilçelebi için Tepebaşı Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Kamilçelebi'nin yakınları gözyaşı döktü. Kadir Kamilçelebi, kılınan namazın ardından Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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