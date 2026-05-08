Zonguldak ve Karabük'te 'Vakıf Haftası' dolayısıyla mevlit okutuldu

Zonguldak ve Karabük'te "Vakıf Haftası" kapsamında mevlit okutuldu.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından "Vakıf Haftası" dolayısıyla vakıf medeniyetinin manevi mirasını yaşatmak ve vakıf ecdadını rahmetle yad etmek amacıyla Zonguldak ve Karabük'te programlar düzenlendi.

Cuma namazı öncesinde Zonguldak'ta Ulu Cami, Karabük'te de tarihi Safranbolu Ulu Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, okunan Mevlid-i Şerif'i dinleyerek, 1048 Hatm-i Şerif'in duasına katıldı.

Programın sonunda vatandaşlara mevlit şekeri ikram edildi.