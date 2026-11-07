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Zonguldak Valiliği, X hesabına siber müdahale yapıldığını duyurdu

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Zonguldak Valiliği, resmi X hesabına siber müdahale gerçekleştirildiğini tespit ettiklerini duyurdu. Valilik, hesabın güvenliği yeniden sağlanana kadar bu hesaptan yapılabilecek paylaşım, açıklama ve mesajlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

ZONGULDAK Valiliği'nin resmi 'X' hesabına siber müdahalede bulunulduğu tespit edildi. Valilik, hesabın güvenliğinin yeniden sağlanması için teknik çalışma başlatıldığını duyurarak, hesaptan yapılacak paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyardı.

Zonguldak Valiliği'nin resmi 'X' hesabına yönelik siber müdahale gerçekleştirildiği belirtildi. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, hesabın dijital güvenliğinin ihlal edildiğinin tespit edildiği belirtilerek güvenliğin yeniden sağlanması için teknik çalışmaların başlatıldığı duyuruldu. Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Valiliğimizin resmi X (Twitter) hesabına yönelik bir siber müdahale gerçekleştirildiği tespit edilmiş olup yaşanan durumun dijital güvenlik kaynaklı olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu müdahalenin ardından hesabın güvenliğinin yeniden sağlanması ve olası risklerin bertaraf edilmesi amacıyla gerekli teknik çalışmalar başlatılmıştır. İlgili süreç, birimlerle koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Bu süreçte, söz konusu hesap üzerinden yapılabilecek paylaşım, açıklama, yorum, mesaj ve diğer içeriklerin Valiliğimizin resmi görüş ve açıklamalarını yansıtmayacağı dikkate alınmalıdır. Kamuoyunun, hesabın güvenliği yeniden sağlanıncaya kadar bu hesap üzerinden yapılabilecek paylaşımlara ve herhangi bir menfaat temin etmeye yönelik talep ve yönlendirmelere itibar etmemesi önemle rica olunur. Konuya ilişkin gelişmeler, Valiliğimizin diğer resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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