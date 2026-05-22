1 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının 2 sahibi tutuklandı

ZONGULDAK'ta, Erol Türksever'in (46) hayatını kaybettiği göçüğün yaşandığı kaçak maden ocağının sahibi oldukları iddia edilen Kerim Şeref ve Erdem Kiret tutuklandı.

Dilaver Mahallesi'nde 19 Mayıs günü öğle saatlerinde kaçak maden ocağında göçük oldu. Oğlu ile birlikte kaçak ocakta çalışan Erol Türksever, göçük altında kaldı. Mesai arkadaşların tarafından maden ocağından çıkarılan Türksever, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Türksever'in cenazesi önceki gün Rüzgarlımeşe Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 TUTUKLAMA

Özel bir maden ocağından emekli olduktan sonra kaçak ocakta çalışmaya başlayan Türksever'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kaçak ocağın sahibi oldukları iddia edilen Kerim Şeref ve Erdem Kiret polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

