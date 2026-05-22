Haberler

1 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının 2 sahibi tutuklandı

1 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının 2 sahibi tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kaçak maden ocağı göçüğüyle ilgili olarak ocak sahibi olduğu iddia edilen iki kişi tutuklandı.

ZONGULDAK'ta, Erol Türksever'in (46) hayatını kaybettiği göçüğün yaşandığı kaçak maden ocağının sahibi oldukları iddia edilen Kerim Şeref ve Erdem Kiret tutuklandı.

Dilaver Mahallesi'nde 19 Mayıs günü öğle saatlerinde kaçak maden ocağında göçük oldu. Oğlu ile birlikte kaçak ocakta çalışan Erol Türksever, göçük altında kaldı. Mesai arkadaşların tarafından maden ocağından çıkarılan Türksever, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Türksever'in cenazesi önceki gün Rüzgarlımeşe Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 TUTUKLAMA

Özel bir maden ocağından emekli olduktan sonra kaçak ocakta çalışmaya başlayan Türksever'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kaçak ocağın sahibi oldukları iddia edilen Kerim Şeref ve Erdem Kiret polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni müjde: Diyarbakır'da 4 saha belirlendi, 24 kuyuda çalışma planlıyoruz

CHP butlan kararıyla çalkalanırken Erdoğan'dan yeni bir müjde geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Fener taraftarından 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' tezahüratı

Hepsi birden aynı sloganı attı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti