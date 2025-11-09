Haberler

Zonguldak'ta Yorgun Mermi İle Yaralanan Kedi Sağlığına Kavuştu

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bacağına yorgun mermi isabet eden bir kedi, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Kedinin sahibi, kedisinin kaybolduğunu düşündükleri dönemde yeniden ortaya çıkmasıyla yaşadıkları şoku anlattı.

Kilimli ilçesinde yaşayan Seda Özkaya, gazetecilere, yaklaşık 4 yıldır baktıkları kedilerinin 1,5-2 ay önce kaybolduğunu, bir daha dönmeyeceğini ve öldüğünü kabullendiklerini anlattı.

Kedisinin iki gün önce yeniden ortaya çıktığını belirten Özkaya, "Ben de sevindim ama bacağının üzerine basamıyordu. Biz de 'Herhalde kırık.' dedik. Buraya geldik. Baktık ki kurşun çıktı. Yani kırık, kemiği çıktı zannettik ama kurşun isabet etmiş. O şekilde tedavisi yapıldı. Şimdi biz, çatımızda bakacağız. Çatıya yer ayarladık ona." diye konuştu.

Kedinin tedavi sürecinin devam ettiğini dile getiren Özkaya, "Sağlığına kavuştu çok şükür. 15 gün sonra kontrole getireceğiz. Yorgun mermiymiş ama hiç öyle bir şey tahmin etmedik. Bizim mahallede zaten insanlar havaya atıyor. Saat kaç olursa olsun fark etmiyor zaten. Büyük ihtimalle onlardan isabet etti. Bunlara da bir tedbir gelmesi lazım bence." şeklinde konuştu.

Zonguldak Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Rıza Akçay ise kedinin ateşli silah yaralanması nedeniyle kendilerine getirildiğini belirterek, "Röntgenlerini çektik, orada da belli. Sonuç olarak ameliyatını yaptık. Ameliyatı da başarılı geçti. Eski sağlığına inşallah kavuşacak. Yorgun mermi. Mermi çekirdeği de zaten üzerindeydi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
