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Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan Bayram'ı arama çalışmaları 2'nci gününde

Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan Bayram'ı arama çalışmaları 2'nci gününde
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Zonguldak'ta yasak olmasına rağmen denize giren Bayram Kahveci, dalgalara kapılarak kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

ZONGULDAK'ta yasak olmasına rağmen girdiği denizde dalgalara kapılarak kaybolan Bayram Kahveci'yi (33) arama çalışmaları sürüyor.

Bayram Kahveci ve arkadaşı B.S. (34), dün öğle saatlerinde Kapuz Caddesi mevkisindeki Tersane Plajı'na geldi. Görevlilerin olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasak olduğu yönündeki uyarı sonrası 2 arkadaş, plajdan ayrıldı. Kahveci ile arkadaşı, yaklaşık 200-300 metre uzaklıktaki kayalıklara gidip, buradan denize girdi. Kahveci, kısa süre sonra dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. Arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde ve kıyı şeridinde arama çalışması başlattı. Dün saat 22.00 sıralarında havanın kararması ile arama çalışmalarına ara verildi. Bugün saat 06.00'da çalışmalar yeniden başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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