Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan Bayram'ın cansız bedeni bulundu
Zonguldak'ta yasak olmasına rağmen girdiği denizde dalgalara kapılıp kaybolan Bayram Kahveci'nin cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
CESEDİ BULUNDU
Zonguldak'ta yasak olmasına rağmen girdiği denizde, dün öğle saatlerinde dalgalara kapılıp kaybolan Bayram Kahveci'nin (33) cansız bedeni bulundu. Kahveci'nin sudan çıkarılan cenazesi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı