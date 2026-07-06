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Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan Bayram'ın cansız bedeni bulundu

Yasağa rağmen girdiği denizde kaybolan Bayram'ın cansız bedeni bulundu
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Zonguldak'ta yasak olmasına rağmen girdiği denizde dalgalara kapılıp kaybolan Bayram Kahveci'nin cansız bedeni bulundu. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

CESEDİ BULUNDU

Zonguldak'ta yasak olmasına rağmen girdiği denizde, dün öğle saatlerinde dalgalara kapılıp kaybolan Bayram Kahveci'nin (33) cansız bedeni bulundu. Kahveci'nin sudan çıkarılan cenazesi, otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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