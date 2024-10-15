Zonguldak'ta Yangın Korkusu: Çamaşır Makinesi Alev Aldı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi, çamaşır kurutma makinesinin alev alması üzerine yangının büyümesini önlemek için makineyi merdiven boşluğuna attı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kişi, alev alan çamaşır kurutma makinesini merdiven boşluğuna atarak yangının büyümesini engelledi.
Merkez Mahallesi'nde yaşayan S.A'nın evinde çalışan çamaşır kurutma makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Alevleri fark eden S.A, makineyi kendi imkanlarıyla merdiven boşluğuna atarak yangının büyümesini önledi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdükten sonra binadaki dumanı tahliye etti.