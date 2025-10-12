Haberler

Zonguldak'ta Yağışlar Sonrası Denizde Renk Değişimi

Zonguldak'ta Yağışlar Sonrası Denizde Renk Değişimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta etkili olan yağışlar sonrasında derelerden akan çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı. Liman ve Kapuz Plajı'nda gözlemlenen renk değişimi, kentin birçok noktasında görüldü.

Zonguldak'ta yağış sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

Kentte 3 gündür etkili olan yağışın ardından derelerden akan yağmur suyunun döküldüğü denizin kıyı kesimlerinde suyun rengi kahverengiye döndü.

Liman ve Kapuz Plajı'nda hakim olan renk değişimi, kentin birçok noktasından da görüldü.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayseri'nin yeni hocası belli oldu! Bu ismi kimse beklemiyordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye telefon kullanım süresinde Avrupa'nın zirvesinde! 3 ayda 155 bin yıllık görüşme yapıldı

Avrupa'da birinciyiz! 3 ayda 155 bin yıllık görüşme yapıldı
Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Kayseri'nin yeni hocası belli oldu! Bu ismi kimse beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.