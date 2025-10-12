Zonguldak'ta Yağışlar Sonrası Denizde Renk Değişimi

Zonguldak'ta yağış sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin bir kısmını kahverengiye boyadı.

Kentte 3 gündür etkili olan yağışın ardından derelerden akan yağmur suyunun döküldüğü denizin kıyı kesimlerinde suyun rengi kahverengiye döndü.

Liman ve Kapuz Plajı'nda hakim olan renk değişimi, kentin birçok noktasından da görüldü.