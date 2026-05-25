Zonguldak'ta derelerden taşınan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
Zonguldak'ta 4 gündür süren yağışların ardından derelerin taşıdığı çamurlu su, Karadeniz'de liman ve Kapuz Plajı kıyılarında denizin rengini kahverengiye çevirdi.
Zonguldak'ta yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.
Kentte 4 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı.
Liman ve Kapuz Plajı'nın kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Denizde renk değişimi yaşanan bölgeler, kentin birçok noktasından görüldü.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma