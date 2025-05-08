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Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1540 sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 1540 sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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