Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda, bir otomobilde ve zanlıların üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Devrek ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekiplerce durdurulan bir otomobilde ve içinde bulunan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel