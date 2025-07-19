Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Operasyonda, bir otomobilde ve zanlıların üzerinde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Devrek ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan veya ticaretini yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Ekiplerce durdurulan bir otomobilde ve içinde bulunan 3 kişinin üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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