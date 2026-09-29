Zonguldak'ta TTK Kozlu ocağında kömür silosuna düşen Ufuk Demir hayatını kaybetti.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi'ne bağlı maden ocağında, temizlediği kömür silosuna düşen Ufuk Demir (27), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece, TTK Kozlu Müessesesi'nde meydana geldi. Madenci Ufuk Demir, yerin yaklaşık 400 metre altında tıkanan kömür silosunu temizlemeye başladı. Demir, bu sırada ayağının takılması sonucu siloya düştü. Üzerine kömür gelen Demir, çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Demir, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Demir, bugün tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı