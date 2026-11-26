Zonguldak'ta TTK Gelik Müessesesi'ndeki iş kazasında 2 madenci yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta TTK Gelik Müessesesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen iş kazasında 2 madenci yaralandı. Tavandan gelen kömür yığını nedeniyle yaralanan madenciler Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'nde meydana gelen iş kazasında 2 madenci yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde TTK Gelik Müessesesi'nde meydana geldi. Kömür üretimi sırasında tavandan kömür yığınının gelmesi sonucu eksi 460 ve eksi 360 kodlarında iş kazası meydana geldi. Olay sırasında madende çalışan E.Y. (33) ve H.Ö. (23) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Mesai arkadaşlarının yardımıyla yer üstüne çıkarılan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Madencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.