Zonguldak'ta TEMA üyeleri Erozyonla Mücadele Haftası'nda Toprağa Saygı yürüyüşü yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta TEMA Vakfı üyeleri, Erozyonla Mücadele Haftası kapsamında 'Toprağa Saygı' yürüyüşü düzenledi. Valilik önünden başlayıp TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi önünde sona eren yürüyüşte çocuklar 'Meralar bozulmasın, toprak yok olmasın' yazılı broşür dağıttı.
Zonguldak'ta TEMA Vakfı üyelerince "Toprağa Saygı" yürüyüşü yapıldı.
"Erozyonla Mücadele Haftası" kapsamında düzenlenen yürüyüşe, siyasi partilerin temsilcileri, TEMA Vakfı üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Valilik binası önünde başlayan yürüyüş TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi önünde sona erdi.
Yürüyüş sırasında çocuklar vatandaşlara "Meralar bozulmasın, toprak yok olmasın" yazılı broşürler dağıttı.
TEMA Vakfı Zonguldak İl Temsilcisi Yusuf İkram Tuna, konuşmasında, toprağın korunmasının yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de sorumluluğu olduğunu söyledi.
Tuna, "Biz her zamanki gibi toprağa olan saygımızı yine sessizlik ve yine sade bir şekilde yürüyerek yaşayacağız." dedi.