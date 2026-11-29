Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Zonguldak'ta TEMA Vakfı üyelerince "Toprağa Saygı" yürüyüşü yapıldı.

"Erozyonla Mücadele Haftası" kapsamında düzenlenen yürüyüşe, siyasi partilerin temsilcileri, TEMA Vakfı üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Valilik binası önünde başlayan yürüyüş TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi önünde sona erdi.

Yürüyüş sırasında çocuklar vatandaşlara "Meralar bozulmasın, toprak yok olmasın" yazılı broşürler dağıttı.

TEMA Vakfı Zonguldak İl Temsilcisi Yusuf İkram Tuna, konuşmasında, toprağın korunmasının yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de sorumluluğu olduğunu söyledi.

Tuna, "Biz her zamanki gibi toprağa olan saygımızı yine sessizlik ve yine sade bir şekilde yürüyerek yaşayacağız." dedi.

Kaynak: AA