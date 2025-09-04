Haberler

Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: Baba ve Oğlu Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: Baba ve Oğlu Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli'de tefecilik suçu nedeniyle baba E.D. ve oğlu C.D. gözaltına alındı. Baba hakkında 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tefecilik operasyonunda oğluyla gözaltına alınan babaya "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, kent merkezinde tefecilik suçu işlendiğine dair şikayetler üzerine çalışma başlatıldı.

Operasyonda E.D. ile oğlu C.D. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senet, ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba hakkında "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı, oğlu ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
İşte CHP'yi karıştıran o delege: İmamoğlu ve Çelik'le yan yana fotoğrafı var

İşte her şeyi başlatan o delege
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevlit Kandili programında Atatürk gerilimi: Posteri sökmeye çalıştılar

Mevlit Kandili programında Atatürk gerilimi! Ortalık bir anda karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.