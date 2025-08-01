Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama

Zonguldak'ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kentte tefecilik yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda, aynı aileden 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen zanlılardan baba Y.K. ile oğlu V.K, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler O.K. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin adliye önünde bekleyen yakınlarının sinir krizi geçirdiği görüldü.