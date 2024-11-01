Zonguldak'ta Sonbaharın Güzellikleri

Zengin taş kömürü yataklarının yanı sıra 201 bin hektar orman varlığına sahip Zonguldak'ta sonbaharın güzelliği yaşanıyor.

"Madenci kenti" olarak bilinen Zonguldak'ta ormanlar sonbahar renklerine büründü.

Güz mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği Devrek-Mengen kara yolu çevresindeki ağaçlar turuncu, sarı ve kahverengi tonlarıyla güzel manzara oluşturuyor.

Güneşin de kendisini göstermesiyle ayrı güzellik sunan bölge, fotoğraf sanatçılarının yanı sıra doğa yürüyüşü yapanlar tarafından tercih ediliyor.

Bölgede sonbahar manzarası dronla görüntülendi.