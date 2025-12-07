Şofbenden sızan gazdan zehirlenen Şebnem hayatını kaybetti

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde banyodaki şofbenden sızan gazdan zehirlenen Şebnem Çetinkaya (18), hayatını kaybetti.

Gülüç beldesinde dün duş almak için banyoya giren Şebnem Çetinkaya, uzun süre çıkmayınca, ailesi durumdan şüphelenip kontrol etti. Ailesi, Çetinkaya'yı banyoda baygın halde buldu. İhbar üzerine eve, sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Şebnem Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Şebnem Çetinkaya için bugün öğle vakti Hatip Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen katıldı. Çetinkaya, namazın ardından toprağa verildi.