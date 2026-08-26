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Zonguldak'ta Yasağın Ardından Plajlarda Yoğunluk

Zonguldak'ta Yasağın Ardından Plajlarda Yoğunluk
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Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar, yasağın kalkmasıyla plajlara akın etti. Kapuz Plajı'nda yoğunluk yaşanırken, cankurtaranlar güvenlik önlemleri aldı. Hava 26, deniz suyu 22.7 derece, nem yüzde 78 ölçüldü.

Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar serinlemek için plajları tercih etti.

Valilik tarafından kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olması nedeniyle alınan yasak kararının sona ermesinin ardından plajlarda yoğunluk yaşandı.

Sıcak hava ve nemin bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyenler, Kapuz Plajı'nda denizin keyfini çıkardı.

Güvenlik şamandıralarını geçen vatandaşlara anons yaparak uyarılarda bulunan cankurtaran ekipleri, olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.

Kentte hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı 22.7 derece, nem ise yüzde 78 olarak ölçüldü.

Valilik tarafından 24 Ağustos'ta yapılan paylaşımda, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 24 Ağustos Pazartesi saat 17.00 ila 26 Ağustos Çarşamba saat 07.00 arasında il genelinde denize girişler yasaklanmıştı.

Kaynak: AA
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