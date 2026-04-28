Zonguldak'ta sel ve taşkın tatbikatı düzenlendi

Zonguldak'ta sel ve taşkın afetlerine karşı daha hızlı, etkin ve koordineli müdahale edilmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde düzenlenen tatbikata, 23 kurum ve kuruluşun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 180 personel ve 50 araç katıldı.

Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu'nun telsizden verdiği talimatla başlayan tatbikatta oluşturulan 6 ayrı istasyonda, arama-kurtarma, tahliye, su üstü ve su altı müdahale faaliyetleri başta olmak üzere kritik operasyonel süreçler uygulamalı yapıldı.

Senaryo gereği, yüksek katlarda mahsur kalan afetzedeler itfaiye merdiveni vasıtasıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Yıkılmış binada Türkiye Taşkömürü Kurumu personeli tarafından arama ve kurtarma faaliyetleri yürütülerek ulaşılan kazazedeler bulundukları yerden çıkarıldı.

Dere üzerinde tesis edilen havai hat sistemi aracılığıyla akıntıda mahsur kalanların Ereğli Dağcılık Kulübü ekiplerince tahliyesi gerçekleştirildi.

Sel nedeniyle dereye düşen araçtaki kazazedelerin kurtarılması ve güvenli bölgeye sevkiyle devam eden tatbikatta, deniz ve dere ortamında dalgıç ekipler tarafından su altı arama-kurtarma faaliyetleri yürütüldü.

Tatbikatta ayrıca, su baskını meydana gelen alanlarda motopomp ve çamur pompası kullanılarak su ve çamur tahliye faaliyetleri yapıldı.

AFAD İl Müdürü Ali Kartal, alanda yaptığı konuşmada, katılımcılara verdikleri emek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

Sel ve taşkının en çok karşılaştıkları afetlerden olduğunu belirten Kartal, ekiplerin saha tecrübelerinin bulunduğunu ancak birkaç kurum bir araya geldiğinde bunu yönetme ve takip etmenin zor olduğunu anlattı. Kartal, "Bunu tatbikatlarla böyle hazırlıklar yapabiliyoruz. Afet öncesi hazırlık, afet sırası müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları bir bütün halinde yürütülüyor." dedi.