Zonguldak'ta sel felaketi: Yollar göle döndü, vatandaşlar mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi ve Ahatlı köyü sular altında kaldı. Aralıksız yağışla birlikte yollar göle dönerken, bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde kurtarılmayı bekledi. Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sel baskınlarında mahsur kalan vatandaşları botla kurtardı. Sağanak yağışın sona ermesiyle birlikte sular çekilmeye başladı.