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Zonguldak'ta sel felaketi: Yollar göle döndü, vatandaşlar mahsur kaldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi ve Ahatlı köyü sular altında kaldı. Aralıksız yağışla birlikte yollar göle dönerken, bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde kurtarılmayı bekledi. Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sel baskınlarında mahsur kalan vatandaşları botla kurtardı. Sağanak yağışın sona ermesiyle birlikte sular çekilmeye başladı.

Zonguldak'ta sel felaketi: Yollar göle döndü, vatandaşlar mahsur kaldı

Selde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı

ZONGULDAK - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi ve Ahatlı köyü sular altında kaldı. Aralıksız yağışla birlikte yollar göle dönerken, bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde kurtarılmayı bekledi. Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sel baskınlarında mahsur kalan vatandaşları botla kurtardı. Sağanak yağışın sona ermesiyle birlikte sular çekilmeye başladı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Zonguldak Güncel Haberler

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