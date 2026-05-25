Şiddetli yağış sonrası Zonguldak'ta denizin rengi değişti
Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağışın ardından derelerin taşıdığı alüvyon, Zonguldak Limanı ve Kapuz Plajı'nda denizin rengini sarıya çevirdi, liman içinde yoğun kirlilik oluştu.
Kentte gece boyunca aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışın ardından yüksek kesimlerden gelen alüvyonlu su, dereler aracılığıyla denize ulaştı. Zonguldak Limanı'nda denizin renginin değiştiği görülürken, liman içinde yoğun kirlilik oluştu. Kapuz Plajı'nda da yaklaşık 300 metrelik sahil şeridi sarı renge döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı