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Zonguldak'ta sağanak limanda deniz suyunu sarı ve kahverengi tonlara büründürdü

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Zonguldak'ta sağanak limanda deniz suyunu sarı ve kahverengi tonlara büründürdü
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Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla derelerden taşınan çamurlu su limanda deniz suyunu sarı ve kahverengi tonlara büründürdü, yağmur sularının taşıdığı çöpler limanda birikti ve dalga boyu yükseldi.

Zonguldak'ta sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetini artıran yağış sonucu derelerden taşınan çamurlu su, Zonguldak Limanı'nda deniz suyunun sarı ve kahverengi tonlarına bürünmesine yol açtı.

Yağmur sularıyla taşınan çöpler de limanda birikti.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle denizde dalga boyu yükseldi.

Kaynak: AA
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