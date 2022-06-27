Zonguldak'ta sağanak; evler ve tarım alanları su altında kaldı (2) KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ TAHLİYE EDİLİYORZonguldak'ta etkili olan sağanak, belirli aralıklarla devam ederken, Gökçebey ilçesinden geçen Gaziler Deresi, 5-6 metre yükseldi. KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ TAHLİYE EDİLİYOR Zonguldak'ta etkili olan sağanak, belirli aralıklarla devam ederken, Gökçebey ilçesinden geçen Gaziler Deresi, 5-6 metre yükseldi. Dereden taşan sular, Köprübaşı Mahallesi'nin yollarını kapladı. Mahallede evlerini boşaltmayan ailelerin, jandarma ve AFAD araçlarıyla yakınlarına ve misafirhanelere ulaşmaları sağlandı. Dereden gelen suyun mahallelerine dolduğunu söyleyen Recep Kuyucu, "AFAD'dan sel uyarısı geldi. Son yağışlarla birlikte dereden gelen suyla kaplandı. Yapılan uyarılar nedeniyle de ailece bir yakınımıza gitme kararı aldık. Tüm mahalle boşaltılıyor" dedi. Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel Zonguldak AFAD Güncel Haberler

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