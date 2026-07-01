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Sokakta rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı

Sokakta rastgele ateş açan şüpheli tutuklandı
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Zonguldak'ta gece saatlerinde 8 farklı noktaya tabancayla rastgele ateş açan Abdullah Püren, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayda yaralanan olmadı.

ZONGULDAK'ta gece saatlerinde 8 farklı noktaya tabancayla rastgele ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah Püren, tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Terakki Mahallesi Soğuksu Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah Püren, cadde üzerinde aralarında park halindeki bir otomobilin de bulunduğu 8 farklı noktaya rastgele tabancayla ateş açtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınırken, olayda yaralanan olmadığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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