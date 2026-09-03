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390 bin TL ceza: Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne rekor trafik cezası

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Zonguldak'ta dur ihtarına uymayıp kaçan, kırmızı ışık ihlali yapan, makas atan ve yayalara yol vermeyen ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne toplam 390 bin lira para cezası kesildi, motosiklet trafikten men edildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 390 bin lira para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentte drift attığı ve yayalara yol vermediği şikayeti üzerine bir motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan, arkasındaki yolcuyla kaçmaya başlayan sürücüyü ekipler yaklaşık 20 dakika kovaladı.

Polisin "dur" ihtarına aldırış etmeden kaçan sürücü, bu süre zarfında kırmızı ışık ihlali yaptı, makas attı ve yayalara yol vermedi.

Bir süre sonra ışıklarda bekleyen ekipler tarafından durdurulan sürücünün ehliyetinin bulunmadığı, kask takmadığı, zorunlu trafik sigortası ve muayene eksikliklerinin olduğu tespit edildi.

Sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak", "kask takmamak", "'dur' ihtarına uymamak", "sigorta ve muayene eksikliği", "kırmızı ışık ihlali", "makas atmak" ve "yayalara yol vermemek" ihlallerinden toplam 390 bin lira trafik cezası uygulandı. İşlemlerin ardından motosiklet de trafikten men edildi.

Bu arada, kovalamaca anı polis kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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