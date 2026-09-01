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Pencereye Sıkışan Kedi Kurtarıldı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde binanın penceresine sıkışan kedi kurtarıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde binanın penceresine sıkışan kedi kurtarıldı.

Bağlık Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde bir sitedeki dairenin penceresine kedi sıkıştığını gören ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, vücudunun bir bölümü pencereye sıkışan kediyi kurtardı.

Ayağından darbe aldığı belirlenen kedi, Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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