Zonguldak'ta özel halk otobüsünün altında kalan kişi öldü
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Zonguldak'ta indiği otobüsün önünden geçerken altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ta indiği otobüsün önünden geçerken altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne giden Coşkun Bilici (66), T.K'nin (34) kullandığı 67 HO 8009 plakalı özel halk otobüsüne bindi.
Diş Hekimliği Fakültesi'nde inen Bilici, hareket ettiğini fark etmediği otobüsün önünden geçerken aracın altında kaldı.
Kazayı gören hastane personeli, ağır yaralanan Bilici'ye ilk müdahaleyi yaptı.
Daha sonra hastaneye kaldırılan Bilici, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA