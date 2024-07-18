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Zonguldak'ta Otomobil Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde otomobille çarptığı Ömer Asaf Nart'ın (11) ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde otomobille çarptığı Ömer Asaf Nart'ın (11) ölümüne neden olan sürücü Kerem Gündüz (18), tutuklandı.

Kaza, gece saatlerinde Kozlu sahil yolunda meydana geldi. Kerem Gündüz yönetimindeki 67 EE 080 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Asaf Nart'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Kerem Gündüz de emniyetteki sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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