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Zonguldak'ta Otomobil İstinat Duvarından Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Zonguldak'ta köy yolunda kontrolden çıkan otomobil, 15 metre yükseklikteki istinat duvarından ana yola düştü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri fren izine rastlamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ta köy yolunda giderken kontrolden çıkan otomobil 15 metre yükseklikteki istinat duvarından ana yola düştü. Ters dönen otomobilde bulunan Sedat Ermiş (45) ile Özkan Eliusta (41) hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara yolu Sapça tüneli mevkisinde meydana geldi. Savaş Eroğlu (43) idaresindeki 67 ZK 679 plakalı otomobil, Sapça Köyü yolunda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu 15 metre yüksekliğindeki istinat duvarından anayola düştü. Ters dönen otomobili görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan Sedat Ermiş ile Özkan Eliusta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü Savaş Eroğlu Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.

FREN İZİ BULUNAMAYINCA DÜŞTÜĞÜ ANLAŞILDI

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Anayol üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazaya dair fren izine rastlamadı. Müdür Yardımcısı Yılmaz'ın talimatıyla istinat duvarının bulunduğu yolu inceleyen ekipler otomobilin oradan düştüğünü tespit etti.

Karayolları ekipleri otomobilden sızan yakıt ve yağa karşı yola talaş serdi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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