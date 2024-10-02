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Zonguldak'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Zonguldak'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi
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Zonguldak'ta aşırı yağış ve su taşkınları nedeniyle 2 Ekim'de tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

ZONGULDAK'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü hem Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN) hem de diğer tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Aşırı yağıştan kaynaklanan su taşkınları ve heyelanların yaşandığı Zonguldak'ta, valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Valiliğin açıklamasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi. Ayrıca BEUN sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üniversitede de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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