Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Mutfakta Unutulan Yemek Yangına Neden Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir apartman dairesinin mutfağında unutulan yemek nedeniyle çıkan yangın, mutfakta hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde mutfakta ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangın hasara neden oldu.

Çaydeğirmeni beldesi İstiklal Cadesi'nde yer alan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairenin mutfağındaki ocak üzerinde unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı.

Alevlerin mutfağı sarması üzerine dışarıya çıkan aile sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülen yangında mutfak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak İtfaiye Devrek Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili olay iddia: Bina sahibi apartmanı kentsel dönüşüme sokmak istemedi

 Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı

 Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti

Kimliğini unutan öğrenci, okul müdürünün çabasıyla LGS'ye son anda yetişti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title