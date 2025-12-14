Haberler

Ereğli'de Motosiklet Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ereğli'de Motosiklet Kazası: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 25 yaşındaki Arif Aykanat, devrilen motosikleti ile birlikte su kanalına düştü ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aykanat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Arif Aykanat'ın (25) öldüğü motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 10 Aralık günü Ereğli-Zonguldak kara yolunun Ören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Arif Aykanat'ın kullandığı 78 ABJ 336 plakalı motosiklet, girdiği virajda devrildi. Motosikletiyle birlikte sürüklenen sürücü önce uyarı tabelasına çarptıktan sonra su kanalına düştü. Motosiklet ise karşı şeride geçip 50 metre kadar sürüklendikten sonra bankete çarparak durdu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aykanat, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Arif Aykanat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aykanat, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Entübe edilen başkan Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek'in görüntüleri yürek burktu

Bir kenti ağlatan kareler: O görüntüler yürek burktu
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

Yanlış duymadınız! Alkolmetre üfletilen kişi ülkenin başbakanı
Entübe edilen başkan Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek'in görüntüleri yürek burktu

Bir kenti ağlatan kareler: O görüntüler yürek burktu
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Trump'tan Suriye'deki kanlı saldırıya tepki: Çok ciddi bir misilleme olacak

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Trump resmen tehdit etti
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı

55 kişiye mezar olmuştu, o isim için de tahliye kararı çıktı
Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi

Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırı sonrası İsrail'den açıklama
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
title