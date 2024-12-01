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Tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde O.Ç. isimli genç, babasının çalıştığı atölyeye minibüsle girerek malzeme ve makineleri devirdi. Olay sonrası babası ve iş yeri sahibi şikayette bulundu, O.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi, babasının çalıştığı atölyeye minibüsle girip makineleri devirdi, çalışanların üzerine araç sürdü.

İddiaya göre, Ortacı köyünde O.Ç. (28), bir süredir sorun yaşadığı babası M.Ç'nin çalıştığı atölyeye minibüsle girdi. Önce malzeme ve makineleri aracıyla deviren O.Ç, 3 çalışanın üzerine minibüsü sürdükten sonra bölgeden ayrıldı.

İş yeri sahibi K.T. ve baba M.Ç, yaşananların ardından Karadeniz Ereğli Adliyesi'ne giderek O.Ç. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Bu arada olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, minibüsle atölyeye giren sürücünün istiflenen ahşap malzemeleri ve makineleri devirmesi ile aracını 3 kişinin bulunduğu alana doğru sürmesi yer alıyor.

"ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜRDÜ"

Tekin, gazetecilere, yanında çalışan M.Ç'nin oğluyla sorun yaşadığını anlatarak, "Bir süredir babasıyla sürtüşme halinde. Kamera kayıtları da var. İş yerinde çalışan 6 personel var. Bu adamların üzerine arabayı sürüyor, makineleri deviriyor. Ortalığı savaş alanına döndürdü." ifadelerini kullandı.

Tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDoğrucu:

Oçakplilerin sayesinde ülkede adalet kalmadı

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