Limanda mahsur kalan yunus kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde balıkçı barınağına girip mahsur kalan yunus, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Balıkçılar durumu fark ederek yardım istedi ve yunus başarılı bir şekilde açık denize ulaştırıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde balıkçı barınağı olarak kullanılan limana girip mahsur kalan yunus, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Alaplı Balıkçı Barınağı olarak bilinen limanda meydana geldi. Avlanmak için balıkları takip eden yunus, çıkış yolunu bulamayınca, limanda mahsur kaldı. Durumu fark eden balıkçılar, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler yaptıkları çalışmayla yunusu açık denize ulaştırdı. Yunusun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
