Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti, 7 yaralı (3)

BAKAN YARDIMCISINDAN YARALILARA ZİYARETEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 6 madenciyi ziyaret etti.

BAKAN YARDIMCISINDAN YARALILARA ZİYARET

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan 6 madenciyi ziyaret etti. Ereğli Devlet Hastanesine giden Tancan, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte hastaları tedavi gördükleri serviste tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan, hayatını kaybeden 25 yıllık maden işçisi Ramazan Yıldırım'ın cenaze programı belli oldu. Yıldırım için yarın öğle vakti Ormanlı Beldesi terminal alanında tören düzenlenecek.