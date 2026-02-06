Haberler

Zonguldak'ta madenciler Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri dualarla andı

Zonguldak'ta madenciler Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri dualarla andı
Güncelleme:
Zonguldak'taki maden işçileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. GMİS Genel Sekreteri, depremin acılarının hâlâ taze olduğunu ifade etti.

Zonguldak'ta maden işçileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde yaşamını yitirenleri dualarla andı.

Genel Maden İşçileri Sendikasından (GMİS) yapılan açıklamaya göre, maden işçileri depremin 3. yılında çalıştıkları Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra ve Karadon müesseselerindeki maden ocaklarının önünde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, depremin üzerinden 3 yıl geçtiğini, acılarının tazeliğini koruduğunu belirtti.

Depremin ardından bölgede canlarını hiçe sayarak 4 bin madenci olarak gönüllü görev yaptıklarını aktaran Arslanbuğa, madencileri üstün gayretleri dolayısıyla kutladı.

Törene kurum müdürleri, sendika yöneticileri ve madenciler katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
500

