Zonguldak'ta Kömür Madeni Ocağında Göçük: 3 İşçi Mahsur Kaldı
Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki özel kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları için ekipler bölgeye sevk edildi.
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde, özel kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Maden ocağında mahsur kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışmalar başlatıldı.
Gelik beldesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Kömür madenindeki göçükte ilk belirlemelere göre 3 işçi ocak içinde mahsur kaldı. Bölgeye TTK Tahlisiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel