Zonguldak'ta Kömür Madeni Ocağında Göçük: 3 İşçi Mahsur Kaldı

Gelik beldesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Kömür madenindeki göçükte ilk belirlemelere göre 3 işçi ocak içinde mahsur kaldı. Bölgeye TTK Tahlisiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.