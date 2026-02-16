Haberler

Zonguldak'ta Kömür Madeni Ocağında Göçük: 3 İşçi Mahsur Kaldı

Güncelleme:
Zonguldak’ın Kilimli ilçesindeki özel kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları için ekipler bölgeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde, özel kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. Maden ocağında mahsur kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışmalar başlatıldı.

Gelik beldesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Kömür madenindeki göçükte ilk belirlemelere göre 3 işçi ocak içinde mahsur kaldı. Bölgeye TTK Tahlisiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
